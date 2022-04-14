На территории Украины сейчас находится 65 боеспособных батальонно-тактических групп России, сообщает CNN.

Учитывая, что среднее количество личного состава такой группы - около 700 человек, то можно говорить о примерно 45 тысячах российских военных.

Все они сосредоточены на юго-востоке страны. В ближайшие дни в Украину собираются ввести новые БТГ, пишет агентство со ссылкой на источники в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что почти все собранные для вторжения российские войска уже находятся в Украине, а это около 170 тысяч военных.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня сообщил, что на Донбассе сосредоточено 44 тысячи солдат ВСУ, а Украине нужно от Запада ежемесячно 7 миллиардов долларов.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.