Стефанчук пришел в Раду в футболке с Зеленским в образе Че Гевары. Вятрович возмутился

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук попал в скандал после того, как пришел на заседание парламента в футболке с изображением президента Владимира Зеленского в образе Че Гевары.

Такому креативу возмутился нардеп от "Евросолидарности" Владимир Вятрович.

Он заявил, что неправильно президента Украины изображать в образе "международного левого террориста" Че Гевары.

"Того самого, который призвал СССР ударить ядерными ракетами по США, того самого, который увлекался китайскими хунвейбинами, уничтожившими местную интеллигенцию, того, кто пытался разжигать гражданские войны в Латинской Америке и Африке, ради торжества коммунизма, того, которого обвиняли в личном садизме и пытках гражданских", - пишет Вятрович в Фейсбуке.

Он также сказал, что футболки выпущены по заказу Львовской облгосадминистрации.

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