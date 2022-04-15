Пограничники в Одесской области поймали семерых украинских мужчин, которые пытались незаконно перебраться за границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Facebook.

Трое одесситов за 2–5 тысяч долларов обещали своим "клиентам" безопасно добраться в соседнюю страну. Но задержали всех.

В автомобиле, который двигался к границе с Молдовой, находились 7 граждан Украины. Все они - военнообязанные жители Харькова и Черноморска в возрасте от 30 до 50 лет. Их задержали пограничники, а организаторов передали в полицию.

Ранее мы публиковали видео, как мужчина захотел выехать в Молдову, переодевшись в женскую одежду.

Напомним, что в Раде предлагают 10 лет тюрьмы для мужчин-беглецов от войны в Украине.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.