Рейтинг доверия Байдену в США упал до рекордного минимума - CNN
Рейтинг доверия американцев к президенту США Джо Байдену упал до рекордно низких показателей - 41%.
Об это сообщает CNN со ссылкой на свои данные опроса.
Это самый низкий показатель в сравнении со всеми его предшественниками в аналогичный период президентского срока.
Даже у Трампа было 42%.
Возможно, помимо проблем в экономике, тому виной еще и многочисленные ляпы президента. Недавно, например, мы публиковали видео, как Байден после публичного выступления попытался пожать руку пустоте.
Также недавно Байден во время выступления перепутал Украину с Китаем, а его пиджак "пометил" голубь.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.