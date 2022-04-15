Рейтинг доверия американцев к президенту США Джо Байдену упал до рекордно низких показателей - 41%.

Об это сообщает CNN со ссылкой на свои данные опроса.

Это самый низкий показатель в сравнении со всеми его предшественниками в аналогичный период президентского срока.

Даже у Трампа было 42%.

Возможно, помимо проблем в экономике, тому виной еще и многочисленные ляпы президента. Недавно, например, мы публиковали видео, как Байден после публичного выступления попытался пожать руку пустоте.

Также недавно Байден во время выступления перепутал Украину с Китаем, а его пиджак "пометил" голубь.