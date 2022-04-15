Российские войска обстреляли Авдеевку, есть раненые - губернатор Донецкой области
В результате обстрела Авдеевки ранены два человека, один из них – ребенок.
Об этом сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко.
Губернатор добавил, что на данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее мы писали, что войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому под Славянском. Пострадали не менее семи человек.
Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.
Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.