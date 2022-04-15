Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо вернулся в Киев. С понедельника посольство полноценно возобновит работу.

Об этом 15 апреля сообщил в Твиттере министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Посол Дзадзо только что прибыл в Киев и вновь открыл посольство, которое будет полностью функционировать с понедельника. Это символ Италии, которая не теряет времени даром, никогда не перестает верить в дипломатию и настойчиво стремится к миру. Сердечное спасибо от имени правительства Италии!" - сказано в записи.

Дипломатические представительства разных стран, эвакуировавшиеся перед началом российского вторжения, одно за другим возвращаются в украинскую столицу.

Ранее "Страна" сообщала, что 14 апреля посольство Франции в Украине возвращается из Львова в Киев, где продолжит свою работу.

А до этого представительство Евросоюза возвратилось в Киев и возобновило свою работу.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.