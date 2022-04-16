Военные РФ сосредоточили свои усилия на взятии населенных пунктов Попасная и Рубежное, а в районе Изюма враг сосредоточил более 15 тысяч военных. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

На Слобожанском направлении враг сосредоточил свои усилия на перегруппировке и усилении войск и частичном блокировании Харькова. В районе Изюма сосредоточено до 22-х батальонных тактических групп.

"Основные усилия противник сосредоточивает на удержании занимаемых ранее позиций и достигнутых рубежей. В целях усиления группировки на указанном направлении отмечается развертывание дополнительных подразделений из состава 35-й общевойсковой армии", - сообщили в Генштабе.

В связи с этим не исключают, что оккупанты попытаются активизироваться и зайти в тыл войскам в зоне ООС, расположенной в Славянске.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытается удержать захваченные территории. Сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению боеприпасов. Пытается улучшить тактическое положение. Продолжает обстрелы на большинстве направлений, - резюмировали в Генштабе.

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