РФ активно перемещает свои вооруженные силы к северным границам Донецкой области и в направлении Северодонецка. Проект "Схемы" показывает это на спутниковых снимках.

На фото видно, что часть военной техники, базирующейся в селе на Харьковщине, выехала колонной в направлении Изюма. Также украинские телеграм-каналы сообщают, что со стороны "ЛНР" через Сватово прошли две колонны вражеской техники.

Фото: Схемы

Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.