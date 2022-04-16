РФ перебрасывает силы к северным границам Донецкой области и в направлении Северодонецка. Спутниковые снимки
РФ активно перемещает свои вооруженные силы к северным границам Донецкой области и в направлении Северодонецка. Проект "Схемы" показывает это на спутниковых снимках.
На фото видно, что часть военной техники, базирующейся в селе на Харьковщине, выехала колонной в направлении Изюма. Также украинские телеграм-каналы сообщают, что со стороны "ЛНР" через Сватово прошли две колонны вражеской техники.
Фото: Схемы
Война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.