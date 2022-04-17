Спикер Государственной думы Дмитрий Володин отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов обсуждать вопросы о Крыме и невступлении Украины в НАТО только после вывода российских войск с оккупированных ими территорий Украины.

Соответствующий пост он разместил у себя в Telegram-канале.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Зеленский таким образом хочет "выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью".

И выставил Зеленскому "встречные" условия: отвести войска с Донбасса и "зафиксировать на договорной основе обязательства по признанию Крыма и внеблоковому статусу Украины, а также по "денацификации" и "демилитаризации страны"".

Война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.