Только 17% жителей развитых демократических стран хотели бы отправки своих войск в Украину, где уже 55-й идет война с Россией.

Такие результаты показал опрос международной исследовательской компании Ipsos, проведенный в 27 ведущих демократических государствах.

В среднем в мире большинство людей говорят, что их страна должна поддерживать суверенные государства в случае нападения (70%) и что ничегонеделание в Украине побудит Россию к дальнейшим военным действиям в других местах (68%). В то же время большинство уверены, что их стране следует избегать военного вмешательства в конфликт (72%).

Также исследование Ipsos показало, что в среднем 70% взрослых граждан внимательно следят за новостями о вторжении России в Украину, а 61% считают, что оно представляет значительный риск для их страны.

В среднем 82% участников опроса считают действия РФ угрозой для всего мира.

74% опрошенных полагают, что их страна должна принять беженцев из Украины: больше всего таких людей в Швеции (89%), Нидерландах (86%), Испании (85%) и Польше (84%).

Опрос проводился среди 19 000 взрослых в возрасте младше 75 лет в период с 25 марта по 3 апреля.

Война в Украине продолжается уже 55-й день. "Страна" следит за событиями 19 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 54-й день войны в Украине. Войска РФ наступали на севере и юге Донбасса, продолжились бои в Мариуполе. СБУ опубликовала видео, на котором Виктор Медведчук просит президентов Украины и РФ обменять его на защитников и мирных жителей Мариуполя. Россияне нанесли удар по Львову, в городе впервые с начала войны в результате обстрела погибли мирные жители.

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