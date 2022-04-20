Цены производителей (индекс PPI) в Германии в марте взлетели на 30,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Это максимальное повышение с 1949 года.

Цены на энергоносители подскочили в прошлом месяце на 83,8%, в том числе природный газ подорожал на 144,8%.

Продукты питания подорожали на 12,2% автомобили стали дороже на 3,8%.

В феврале был зафиксирован рост цен производителей на 25,9%, в январе - на 25%. То есть, темпы роста бьют рекорды уже четыре месяца подряд.

Напомним, в марте цены в Украине поднялись на 4,5%. Годовая инфляция - почти 14%.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".