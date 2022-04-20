Еврокомиссия опубликует свое мнение о вступлении Украины в Евросоюз в конце июня.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель сегодня в Киеве.

"Вопрос расширения ЕС очень чувствителен, но мы начали политический процесс для того, чтобы обменяться мнениями", - сказал Шарль Мишель.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев.

Также мы писали, что глава Евросовета Шарль Мишель посетил разрушенную Бородянку и встретился с Зеленским.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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