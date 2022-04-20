Шарль Мишель назвал сроки публикации мнения Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС
Еврокомиссия опубликует свое мнение о вступлении Украины в Евросоюз в конце июня.
Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель сегодня в Киеве.
"Вопрос расширения ЕС очень чувствителен, но мы начали политический процесс для того, чтобы обменяться мнениями", - сказал Шарль Мишель.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель приехал в Киев.
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