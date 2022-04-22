С подконтрольной территории Донецкой области выехало почти три четверти населения. Из постоянно живших там 1,67 млн человек осталось лишь около 430 тысяч.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По словам Кириленко, до 24 февраля в подконтрольной части Донецкой области постоянно проживали 1,67 млн человек.

Он также рассказал, что в Краматорске, самом большом городе области после Мариуполя, из 200 тысяч населения осталось чуть больше 40 тысяч.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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