По состоянию на утро субботы, 23 апреля, российско-оккупационные силы продолжают попытки штурма южнее Изюма. Также известно, что противник развернул в Скадовске батарею С-300ВМ для "создания благоприятных условий для наступления" в районе Николаева. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

"Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом", - говорится в тексте.

Также в Генштабе уточнили, что наибольшая активность ВС РФ наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях, где оккупанты осуществляют перегруппировку. При этом не прекращаются ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем в Генеральном штабе заметили, что на Беларусь выполняет задачи по усилению своей границы в Брестской и Гомельской областях.

"На Таврическом и Югобужском направлениях действует группировки войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск. Враг основные усилия сосредоточивает на улучшении своего тактического положения и удержании занимаемых рубежей.

С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник проводит обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе города Скадовск враг развернул батарею С-300ВМ", - добавили в Генштабе.

Помимо этого уточняется, что ВС РФ продолжают вести штурмовые действия из-под Изюма. Там противнику проводит воздушную разведку позиций ВСУ для организации своей огневой поддержки.

Также там были замечены подразделения 64-й ОМБр, которая совершала зверства в Киевской области. По имеющейся информации, после встречи с бойцами из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" они понесли существенные потери.

В то же время в Донецком направлении оккупанты совершают попытки наступать по всей линии соприкосновения, сосредотачиваясь на Северодонецке и создании коридора на Славянск. Также сохраняются штурмовые действия в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

А в Мариуполе продолжаются ракетно-бомбовые атаки завода "Азовсталь". Вместе с этим оккупанты завезли в город инженерное подразделение, которое будет заниматься разминированием припортовой инфраструктуры.

"В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании “Вагнер” численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия", - резюмировали в Генштабе.

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