В воскресенье утром, 24 апреля, все желающие украинцы смогут смотреть праздничное богослужение в честь Пасхи по телевизору. По словам замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, начало трансляции начнется в 23:30 субботы.

По его словам, ночью в ходе всеукраинского телемарафона будут транслировать богослужение в Михайловском соборе Киева. А в 7:30 утра воскресенья - богослужение в греко-католическом соборе Воскресения Христова.

В то же время в Киево-Печерской Лавре будут совершены два богослужения. Оба начинаются в час ночи.

Где смотреть трансляции?

Онлайн-трансляции богослужений можно будет смотреть на Facebook-странице УПЦ – там будут показывать соборное богослужение из Трапезного храма. А на официальном канале церкви будут показывать богослужение в Крестовоздвиженнском храме. Примечательно, что трансляцию богослужения из Лавры не анонсировали.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.