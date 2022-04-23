Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал мировое сообщество предоставить реальные гарантии безопасности Украины после серии военных преступлений России.

Об этом Ермак написал в Twitter.

Ермак призвал иностранные государства прекратить заверять Киев на словах, не предпринимая реальных действий. Он также отверг идею нового меморандума после военных преступлений Российской Федерации в Буче, Одессе, Мариуполе и других населенных пунктах.

"Украине нужны реальные гарантии безопасности. Будапешта-2 не будет. Тот, кто стремится к этому, несмотря на Бучу, Одессу, Мариуполь, несмотря на боль других городов, несмотря на тысячи убитых, замученных, изнасилованных людей, детей, у того нет или ума, или сердца. Или он просто поддерживает эти преступления", – говорится в сообщении главы Офиса президента.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что основной упор в переговорных группах делается сейчас на обсуждения гарантий безопасности. А вопросы территориального устройства вынесены за скобки.

Ранее мы писали, что в Офисе президента назвали сроки завершения переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

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Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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