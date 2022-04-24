Ювенальные прокуроры Украины сообщили, что Россия с момента вторжения в нашу страну убила 213 детей. Еще 389 детей получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Более 602 детей пострадали в Украине за два месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным, по состоянию на утро 24 апреля 213 детей погибло и более 389 ранены", - говорится в сообщении.

Также прокуроры уточнили, что данные цифры не являются окончательными, поскольку еще ведутся работы по их установлению в зоне активных боевых действий.

Наиболее количество пострадавших детей в:

Донецкой области – 122;

Киевской – 114;

Харьковской – 91;

Черниговской – 66;

Херсонской – 44;

Николаевской – 43;

Луганской – 37;

Запорожской – 27;

Сумской – 17;

Киев – 16;

Житомирской – 15.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

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