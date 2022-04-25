Президент США Джо Байден заявил, что пытался поговорить по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, но тот праздновал свою победу на президентских выборах.

"Я хорошо оцениваю французские выборы, это во-первых. Во-вторых, я пытался переговорить с ним вчера вечером. Я говорил с его помощниками, а он сам был у Эйфелевой башни, праздновал", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что собирается снова позвонить в Париж.

Как сообщает Белый дом, в итоге разговор все-таки состоялся: Байден поздравил Макрона с переизбранием и подчеркнул прочный характер отношений двух стран.

Как писала "Страна", 24 апреля на президентских выборах во Франции Эмманюэль Макрон одержал победу. По данным французского МВД, он набрал 58,54%. Его конкурент, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен набрала 41,46%.

Хотя Ле Пен признала свое поражение, ее сторонники устроили акции протеста по всей стране и в столице. Так, в Париже всю ночь шли столкновения из-за победы Макрона на выборах. В них погибли два человека. По данным СМИ, двое погибших были пассажирами автомобиля, который столкнулся с полицией по время митингов.