Евросоюз предоставит Украине новое экстренное финансирование, для того чтобы у нашей страны появилась возможность получить больше оружия.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии, европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис в Twitter.

"Мы должны сделать еще больше, чтобы поддержать Украину. ЕС предоставит новое экстренное финансирование. Украине нужно больше оружия, чтобы защитить себя и выиграть эту войну. Мы разрабатываем новые санкции против России. И нам нужен трастовый солидарный фонд для восстановления Украины в послевоенный период", - написал Домбровскис.

Напомним, сегодня, 26 апреля, представители более 40 государств обсудят вопрос о предоставлении военной поддержки Украине. Встреча пройдет на военной базе США "Рамштайн" в Германии.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.