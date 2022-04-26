Правительство Украины не станет повышать для населения действующие тарифы на электроэнергию. Также в правительстве пообещали содействовать тому, чтобы поставщики не поднимали тарифы на газ для отопления и приготовления пищи.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин не стал менять тарифы на электроэнергию для украинцев до конца октября. Согласно постановлению правительства, фиксированные тарифы составляют: до 250 кВт·ч (включительно, за весь объем потребления) - 1,44 гривен за 1 кВт·ч (с НДС); более 250 кВт·ч (за весь объем потребления) - 1,68 гривен за 1 кВт·ч (с НДС).

Кроме того, недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице до лета тарифы на горячую воду и отопление оставят на старом уровне.

Также мы писали, что по заявлению мэра Терехова в Харькове не будут брать плату за всю коммуналку, начисленную местным жителям с 24 февраля. Это связано с тем, что город и местные жители ощутимо пострадали от российских обстрелов.