Воздух в Украине прогреется до +20, но местами сильные дожди и гроза. Карта погоды по регионам
В четверг, 28 апреля, в Украине ожидается умеренно теплая погода с дождями в некоторых регионах. Как сообщает Укргидрометцентр, в юго-западных областях ожидаются умеренные, а днем местами значительные дожди.
В Житомирской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Ближайшей ночью температура воздуха составит + 5-10 градусов, в северной части +1-6. В дневные часы +10-15, а в южных, восточных регионах и в Днепропетровской области +15-20.
В Киеве 28 апреля осадков не ожидается. Лишь днем по области местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-восточный, умеренный.
Температура воздуха ночью +4 +6, днем +12+14 градусов.
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