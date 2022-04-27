В четверг, 28 апреля, в Украине ожидается умеренно теплая погода с дождями в некоторых регионах. Как сообщает Укргидрометцентр, в юго-западных областях ожидаются умеренные, а днем ​​местами значительные дожди.

В Житомирской, Киевской, Черкасской и Кировоградской областях днем ​​местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха составит + 5-10 градусов, в северной части +1-6. В дневные часы +10-15, а в южных, восточных регионах и в Днепропетровской области +15-20.

В Киеве 28 апреля осадков не ожидается. Лишь днем ​​по области местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью +4 +6, днем ​​+12+14 градусов.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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