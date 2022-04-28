С участием президента Владимира Зеленского 27 апреля состоялось заседание конгресса местных и региональных властей, на котором рассматривали вопросы функционирования государства в условиях войны. На нем Зеленский поручил упорядочить правила обращения с оружием на территориях, где не ведутся боевые действия.

Как пишет сайт Офиса президента, мероприятие было проведено в формате видеоконференции.

Участники встречи рассмотрели вопросы взаимодействия правоохранительных органов и местных властей в условиях военного положения.

Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил о мерах по обеспечению соблюдения условий комендантского часа, эвакуации населения, разминированию территорий и разбору завалов, образовавшихся в результате боевых действий.

Члены конгресса также заслушали информацию о развитии системы территориальной обороны, систематизации деятельности добровольческих формирований территориальных общин.

"По результатам обсуждения президент поручил главе МВД вместе с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и командующим Сил территориальной обороны ВСУ Юрием Галушкиным повести совещание по упорядочению правил обращения с оружием на территориях, где не проходят боевые действия", - сказано в сообщении.

Кроме того, участники обсудили план послевоенного восстановления Украины, создание комфортных условий для жизни всех, кто был вынужден покинуть родной дом из-за войны, и причиненный инфраструктуре в результате войны ущерб.

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