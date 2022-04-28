Переломный момент войны в Украине наступит, скорее всего, в мае. Это произойдет после того, как страна получит военную помощь, которая будет иметь решающее значение для обеспечения Вооруженных Сил страны достаточными средствами для сопротивления.

Так считает британское издание The Guardian.

Газета пишет, что сейчас Украина не способна перейти в контрнаступление.

"Западные официальные лица заявили, что хотели бы, чтобы Украина была восстановлена в границах, существовавших до 24 февраля... Однако Украина и близко не способна достичь таких целей на поле боя", - пишет газета.

По ее мнению, "решающий период наступит примерно в следующем месяце, когда прибудет последняя волна западного оружия, включая американские гаубицы, немецкие и британские зенитные системы".

Но если этого окажется недостаточно для изменения военного баланса, "встанет вопрос о том, какие еще обязательства готовы на себя взять Великобритания и другие члены НАТО".

Издание на этот вопрос не отвечает, заканчивая им свой материал. Но ранее на страницах The Guardian звучали призывы к вмешательству НАТО в украинско-российскую войну.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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