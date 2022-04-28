Глава Лисичанской городской ВГА Александр Заика сообщил, что воды в городе не будет до окончания боевых действий. Он призвал всех жителей города эвакуироваться.

Сети водовода были повреждены в результате активных военных действий. Частично удавалось восстановить водоснабжение в центре Лисичанска. Однако сейчас ситуация ухудшилась, работники "Лисичанскводоканала" не имеют возможности добраться до мест повреждения из-за постоянных мощных обстрелов.

Напомним, еще 12 апреля стало известно, что в результате боевых действий в Луганской области исчезла мобильная связь, а в некоторых городах нет света и воды.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.