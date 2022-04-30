Родительские субботы — это дни особого поминовения усопших. В православных храмах поминают умерших единоверцев и молятся за их души. Они привязаны к Пасхе и имеют переходящую дату.

Итак, оставшиеся родительские субботы в 2022 году:

3 мая — Радоница. Она выпадает на девятый день после Пасхи, поэтому называется не поминальной субботой, а поминальным или родительским днем. Название произошло от слова "радость".

Суть Радоницы заключается в том, что православные желают поделиться со своими усопшими родственниками радостью о Воскресении Христовом. В этот день принято посещать церковь и могилы покойных родных и близких.

Молятся об ушедших из земной жизни и радуются их переходу в другую, вечную жизнь. В этот день в храмы и на кладбища принято приносить угощения: крашеные яйца, куличи, конфеты и прочее. Это считается милостыней, помощью малоимущим. А вот от поминальной трапезы на могиле церковь призывает воздержаться, так как это как минимум не благоговейно. Гораздо большую пользу принесет умершим родственникам искренняя молитва об упокоении их душ.

В этот день можно выполнять всякие работы: готовить, стирать, заниматься рукоделием, а также убирать на кладбище, если по каким-то причинам не было возможности сделать это заранее.

11 июня — Троицкая родительская суббота — одна из двух Вселенских родительских суббот (первая была 26 февраля), когда совершается поминовение всех усопших христиан, живших на земле "от начала века, со времен Адама", а особенно тех, кто не успел перед смертью покаяться, кто скоропостижно скончался и, возможно, не был погребен.

Она отмечается накануне Дня Святой Троицы, 12 июня 2022 года.

На Троицкую субботу пишут записки с именами усопших, которых священник упоминает на панихиде и на литургии после службы. Православные верующие ставят свечи за упокой и молятся об упокоении душ умерших. В этот день нужно посетить могилы родственников, убрать сорняки и украсить растениями и цветами.

Заниматься домашними делами можно, но все-таки первостепенно в этот день нужно посетить церковь и кладбище.

5 ноября — Дмитриевская родительская суббота. Она получила свое название от имени святого великомученика Димитрия, которого казнили за то, что он исповедовал христианство. Он был военным человеком, поэтому считается покровителем воинов. А установил этот день князь Дмитрий Донской после Куликовской битвы.

В этот день принято поминать не только воинов, но и всех умерших внезапной, скоропостижной смертью, погибших при авариях, пожарах или стихийных бедствиях.

Нужно поставить свечку и помолиться за упокой душ умерших родственников, прибраться на кладбище, подготовить могилу к зиме. Можно приготовить поминальный обед.

В народе есть еще еще две поминальные субботы, которых нет в православном календаре:

Покровская родительская суббота 8 октября и Михайловская родительская суббота 19 ноября.

В эти дни, как и в другие поминальные, принято ходить в храм и на кладбище и молиться об упокоении душ родных и близких людей.

Что нельзя делать в поминальные дни?

Как и в любой другой христианский праздник, следует воздержаться от употребления спиртных напитков, особенно на могилах усопших.

Нельзя ругаться, сквернословить, плохо говорить об умерших.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Ниже — траурные открытки, актуальные для указанных дат.