В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали вечернюю сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 29 апреля, в которой сообщается, что российские войска продолжают бомбить Мариуполь и готовится к продвижению на Северодонецк.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

На Изюмском направлении противник действует силами подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й армейской армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии, 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении российские войска проводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через Северский Донец. На Донецком и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются вести наступление на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях. Противник продолжает попытки установить полный контроль над Рубежным и Попасной и предпринимает подготовительные меры по продвижению на Северодонецк. Противник наносит авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия сосредоточил на блокировании подразделений украинских войск на заводе "Азовсталь", а также осуществлял переброску части подразделений с Мариупольского на Кураховское направление.

Ранее мы писали, что силы РФ атаковали в направлении Николаева и усилили удары по "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.