Разведка Британии считает, что Россия пытается исправить проблемы, которые до этого сдерживали ее наступление в Украине за счет концентрации боевой мощи и сокращения линий снабжения. Об этом говорится в отчете британской разведки, обнародованном в Twitter-аккаунте Минобороны страны.

"Россия по-прежнему сталкивается со значительными вызовами. Она была вынуждена объединить и передислоцировать истощенные и разрозненные подразделения из неудавшихся наступлений на северо-востоке Украины. Многие из этих подразделений, вероятно, страдают от ослабления боевого духа", - говорится в сообщении.

В то же время британская разведка уточнила, что у РФ остаются недостатки в тактической координации.

"Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили России в полной мере использовать свою боевую массу, несмотря на локальные улучшения", - добавили специалисты.

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