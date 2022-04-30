Телеграм-каналы из "ДНР" и России продолжают сообщать о подготовке эвакуации гражданских людей с мариупольского завода "Азовсталь".

Судя по видео, около территории завода выстроилась колонна транспорта - кареты "скорой помощи", автобусы и машины с маркировкой ООН.

По информации телеграм-каналов, сейчас продолжаются переговоры по тому, как именно будет проходить эвакуация и где в этот момент будут российские войска.

При этом с украинской стороны никаких подтверждений информации об эвакуации не поступало.

Однако вчера СМИ, со ссылкой на источники в Офисе президента, сообщали, что подготовка к эвакуации при посредничестве ООН ведётся.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эвакуация из мариупольской "Азовстали" – это не тема для переговоров. По его словам, "гражданские могут выйти и пойти в любую сторону, военные должны сложить оружие и тоже выйти - им сохранят жизнь, а всем раненым и больным окажут медицинскую помощь".

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