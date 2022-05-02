Венгрия была предупреждена Москвой о нападении на Украину и планировала аннексировать часть украинской территории.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Венгрия была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет унести часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны", – сказал Данилов.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан попал в базу "Миротворца" с пометкой "пособник российских военных преступников".

Ранее мы писали, что Зеленский отреагировал на заявление российских политиков о намерении Польши захватить запад Украины.

Также "Страна" сообщала, что вице-премьер Украины Ирина Верещук подвергла критике Венгрию за отказ поддержать санкции против России, а также высказала подозрения, что венгерские власти якобы желают присоединить Закарпатскую область Украины, которая в прошлом входила в состав Австро-Венгерской империи.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.