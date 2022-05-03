Москва готовится в ближайшее время аннексировать два региона на востоке Украины, и, возможно, третий на юге страны.

Об этом со ссылкой на данные разведки пишет The Washington Post.

Данные разведки указывают, что Россия, возможно, проведет в середине мая "референдумы", на которых жители Донецка, Луганска и, вероятно, Херсона, якобы "выразят поддержку выходу из Украины и присоединению к России".

Издание делает вывод, что это "может перевести конфликт в непредсказуемую и еще более взрывоопасную фазу".

Отметим, оккупанты отрицают подготовку "референдума" в Херсонской области.

Ранее Зеленский заявлял, что "референдум" в Херсонской области закроет переговоры с Россией.

Напомним, о вероятности проведения "референдума" за присоединение к России в марте заявляли в "ЛНР".

Также сообщалось, что, по мнению мэра Херсона, вместо "референдума" россияне попытаются "присоединить" регион к Крыму.

Кроме того, разведка США заявила, что Россия попытается аннексировать Донецкую и Луганскую области к середине мая.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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