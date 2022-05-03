Посольство Венгрии в Украине возмущено заявлениями секретаря СНБО Алексея Данилова, которое он сделал 2 мая 2022 года во время телевизионного марафона.

Об этом говорится в заявлении посольства Венгрии.

"Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются неправдивыми и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, которое страдает от войны. Мы решительнее отвергаем и осуждаем лживую клевету, которую распространяют против Венгрии, а также намерения, стоящие за ними. Мы также призываем г-на Данилова отозвать свои заявления!", - говорится в заявлении.

Также посольство "ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете сказанного".

Ранее Данилов заявил, что Венгрия была предупреждена о нападении на Украину и планировала аннексировать часть украинской территории.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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