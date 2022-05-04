В Украину вернулась первая группа военных ВСУ, обученных зарубежом применению американских артиллерийских систем и беспилотников.

Об этом заявил представитель Минобороны США на брифинге.

Сейчас идёт подготовка новой группы в составе 60 человек.

Ранее сообщалось, что подготовка украинских военных проходит в Германии.

Также США обучают украинских военных обращаться с американскими гаубицами.

Напомним, польский генерал обвинил Джонсона в разглашении военной тайны об обучении ВСУ в Британии.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.