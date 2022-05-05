В ночь с 4 на 5 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что украинская оборона в значительной степени затормозила продвижение России на востоке Украины.

Карта опубликована на Facebook-странице Института.

По информации Института, российские силы совершили несколько безуспешных атак на востоке Украины за последние 24 часа, но не предприняли общих усилий по окружению украинских сил вдоль линии фронта в районе Рубежного.

Также российские войска впервые вошли на металлургический комбинат "Азовсталь", а не на его окраины, за которые они боролись в течение нескольких недель. Масштабы их продвижения неизвестны.

Также по данным Института, российские и украинские источники подтвердили масштаб украинского контрнаступления, о котором сообщалось ранее и в результате которого российские силы были отброшены на 40 км к востоку от Харькова в сторону Старого Салтова.

Институт сообщает, что на юге 4 мая российские войска провели безуспешное наземное наступление в направлении города Запорожье и усилили обстрел Херсонской области.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.