Бойцы батальона "Азов", которые держат оборону в мариупольской "Азовстали" опровергли информацию, что украинские военные вышли с белым флагом и встретились с российскими парламентариями.

Ранее такие сообщения появились в сети.

"На самом же деле для реализации плана эвакуации гражданских используются белые флаги обеими группами. Так и на этот раз для эвакуации граждан с территории завода "Азовсталь" обе группы использовали такие флаги", - говорится в опубликованном сообщении.

В "Азове" отметили, что подобная процедура проводится уже в четвертый раз.

Скриншот: Telegram/АЗОВ - Маріуполь

Война в Украине продолжается уже 73-й день. "Страна" следит за происходящим 7 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 72-го дня войны. С утра Генштаб сообщал, что активные наступательные действия противник вел в Попасной (Луганская область), также наступал на Лиман и Северск на Донетчине. Губернатор Луганщины Сергей Гайдай сообщил, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в Попасной, которую россияне пытаются окружить. По его словам, "в городе уже даже негде закрепиться". В Мариуполе продолжался штурм "Азовстали".

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Подробнее о том, какая ситуация на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.