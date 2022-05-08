Запорожье закрыли на выезд из-за опасной ситуации. Въехать в город люди не могут сутками
Запорожье закрыли на выезд из-за "напряженной ситуации с безопасностью".
Об этом сообщает обладминистрация.
При этом въезд в город остается открытым.
"Сейчас главная задача переместить большое количество машин в г. Запорожье, ожидающих въезда уже несколько суток", - говорится в сообщении.
Отметим, что Запорожье вводит 34-часовой комендантский час на 9 мая.
В Генштабе сообщали, что враг несет потери под Запорожьем. Оккупанты пытались вести наступление на Полтавку Запорожской области, но понесли потери и отошли. Также оккупанты несут значительные потери в Бурчаке (Запорожская область).
Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.
Кроме того, мы анализировали, что написано в новом Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.
Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.
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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".