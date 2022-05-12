Украинские беженцы в Европе нередко сталкиваются с неожиданными трудностями и приходят к выводу, что Украина в некоторых сферах даже более продвинута.

"Страна" расспросила бежавших от войны за границу украинцев, чем европейская действительность их разочаровала и показалась отсталой.

11 тысяч гривен - за стрижку и окрашивание

Многие в Украине привыкли к высокому качеству услуг в сфере красоты при относительной дешевизне. Покраска и стрижка волос, маникюр, косметология - это традиционно слабые места в Европе. И найти хорошего парикмахера - порой тот еще квест даже в мегаполисах.

"В Лондоне цена и качество парикмахерских услуг не связанные понятия. Нередко мастера ищут по рекомендациям, через знакомых и соцсети. И часто это выходцы из Украины и России. Многие другие, чтобы работать в салоне, проходят короткие курсы - и уже берут в руки ножницы. Очень много неквалифицированных мастеров, результат работы которых часто приходится исправлять. В одном навороченном салоне мою знакомую так обкромсали, что она уже боится стричься. А некоторые даже чешут всех подряд одной расческой. При этом цены заоблачные даже у неважных мастеров. Стрижка и окрашивание волос легко может обойтись в 300 фунтов (11 тыс. грн), тогда как в Украине - 1,5-3 тыс. грн", - рассказывает "Стране" перебравшаяся в Англию Ольга Костюк.

Немецкие услуги по уровню развития технологий тоже отстают, говорят украинки.

"Если наши парикмахеры и косметологи постоянно развиваются, изучают новые технологии, то тут такого нет. Курсы очень дорогие - за пару дней под тысячу евро. У многих салонов даже нет страниц в соцсетях. При этом обычная стрижка стоит около 40 евро (1 тыс. грн), столько же берут за маникюр. Окрашивание волос - 150-200 евро, в Украине все это - втрое дешевле. Многим приходится или самим красить волосы и стричься, или искать наших мастеров", - делится киевлянка Ирина Панченко, поселившаяся в Гамбурге.

Некоторые отмечают, что у европейцев - другие стандарты красоты.

"Многие не зацикливаются на внешности, как украинские женщины. Тут в норме минимум макияжа, натуральность, никаких накачанных губ", - говорят беженцы.

В детсаду за 63 тысяч гривен в месяц спят на полу

Часто в Европе возникает проблема ухода за ребенком дошкольного и младшего школьного возраста. Привычных в Украине детсадов с кормежкой и сонным часом нередко нет, а частные садики очень дорогие.

"В Эдинбурге младшие классы обычно работают до 2.45 дня. Есть продленки, но они либо при школе, куда часто очередь, либо при окрестных садах, что не очень дёшево. Начинают в режиме 8.30-8.50, но много где есть breakfast clubs (завтрак-клубы). Государственные сады вообще до полудня плюс-минус, часто частные готовы их забрать на вторую половину дня, но частные стоят, как самолёт. К сожалению, все от этого воют и часто сидят на неполной ставке годами. Зато с четырех лет тут можно в подготовительный класс школы, с пяти - школа обязательно", - рассказала нам выехавшая в Британию украинка Юлия.

Дети в садах часто гуляют на улице в непогоду. Фото: instagram.com/ekaterina.london

В лондонских детских садиках, рассказывают украинки, цены такие (1,7-1,8 тыс. фунтов - 63-67 тыс. грн в месяц), что часто дешевле взять няню на полные пять дней.

"К тому же там нет кроваток, дети спят на полу, на матах, одетые и обутые. В некоторых садиках даже нет дворика, весь день дети в помещении. Или помещение есть, но маленькое, поэтому дети весь день на улице даже в дождь (маркетологи называют это forest nursery - лесные малышовые группы). В Лондоне есть, например, детский сад, который находится в заброшенной церкви, на кладбище. Причем недешёвый. А другой - в подвале церкви, но зато Монтессори",- рассказывает наша собеседница Екатерина.

Детсады в Англии часто находятся в церквях, а есть и посреди кладбища

В Швейцарии и Франции - проблема устроить ребенка в кружки и секции типа танцев, гимнастики.

"Тут такое практикуют очень редко. И в основном секции открывают бывшие наши. А если и ходят дети, например, на танцы, то часто это не серьезно, получается халтура. Задача занятий в кружке - развлечение, приятное времяпрепровождения, средство от скуки. Записывая ребенка на музыкальные занятия, родители не ждут, что он непременно станет великим пианистом. А заниматься гимнастикой ребенок будет 1-2 раза в неделю, а не 2 раза в день без выходных. Для тех, кто делает успехи и стремится в большой спорт, предусмотрен другой режим тренировок", - говорит нам поселившаяся во Франции киевлянка Елена.

Пломба за тысячу евро и праздники без хлеба

Еще одно "больное" место - медицина. Украинцы сетуют, что скорые не выезжают, как у нас по каждому чиху, а терапевты от всех болезней прописывают парацетамол и советуют пить колу.

"Если у вас жар, насморк и кашель - примите парацетамол. А если станет хуже, запишитесь на прием к врачу (а прием может случиться через несколько недель). Врачи на дом не приходят, даже к детям. На большинство вызовов скорой помощи приезжают медицинские спасатели, которые не являются врачами и лишь в тяжелых случаях дополнительно приезжает врач", - говорит нам живущая в Германии Наталья Пидлужна.

"А мне врач при сильных болях в животе на полном серьезе посоветовал выпить колу - и все, мол, пройдет. А еще часто они смотрят, как лечить ту или иную болезнь в гугле", - рассказала нам Татьяна Мирошниченко, живущая сейчас в Польше.

Очень дорого в Европе лечить зубы.

"Многие ради экономии ездят в Польшу и в Венгрию. В Германии пломба - больше 100 евро, из керамики - даже до тысячи евро. А коронка от 300 до 1000 евро", - говорит нам Панченко.

Жалуются наши и на неудобный график работы магазинов.

"В обычные дни тут все закрывается в 18, а в праздники вообще ничего не работает (это вот как на дверях "Хлеба нет. Совсем нет!"), - говорит Мирошниченко.

Во Франции, например, продуктовые магазины не работают по воскресеньям.

"Даже хлебушка не купить. В небольших городках торговля останавливается еще и по субботам, зато в Париже по воскресеньям открыты бутики на Елисейских полях, некоторые торговые центры, продовольственные рынки и азиатские бакалейные лавки", - говорит нам Ирина, переехавшая во Францию.

Газ - по карточкам

В Украине коммуналка с каждым разом дорожает. А в Европе счета вообще космические.

"Электричество и газ дорогущие, цены выросли почти вдвое за последние полгода. У них газ лимитирован. Покупается карточка с кубами газа и в аппаратик вставляется. Так работает отопление с горячей водой. Нет газа - вода холодная и в доме капец от холода. Либо батареи электрические, которые очень редко включаются, экономят, а на ночь отключается отопление полностью. Люди сидят дома в свитерах и с грелками. Я не привыкла дома быть в кофте, так уже немного простудилась. Рая с центральным отоплением и горячей водой, как у нас, нет", - говорит нам уехавшая в Британию украинка Оксана Слюсарчук.