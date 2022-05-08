Международная организация врачей за предотвращение ядерной войны (IPPNW) призвала закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Должно быть гражданское решение, заявил председатель немецкого отделения организации Ларс Польмайер в интервью Deutschlandfunk.

Если конфликт продолжит обостряться, это может привести к гибели всего, считает Польмайер. Он заявил: "Нам есть, что терять".

Общественный активист считает, что Россию можно победить "только путем и собственного уничтожения" и призывает к "компромиссному миру", к поиску решения, которое бы учитывало и российские интересы. Польмайер критически смотрит на поставки германского оружия в Украину, а также считает, что возможное участие НАТО в войне принесет только разрушение в Европу.

Напомним, что в конце апреля группа из 28 известных представителей немецкой интеллигенции опубликовала открытое письмо с призывом к канцлеру Олафу Шольцу не поставлять в Украину тяжелое вооружение, поскольку это, с их точки зрения, увеличивает опасность ядерного удара и третьей мировой войны. Авторы письма также призвали к капитуляции Украины.

Война в Украине продолжается уже 74-й день. "Страна" следит за происходящим 8 мая в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 73-го дня войны. Среди прочего, мы писали про массированный ракетный обстрел, которому подверглась Украина, о деталях поставок нового пакета военной помощи Украине от США, про эвакуацию гражданских с территории "Азовстали" в Мариуполе и о боях за Донбасс.

Кроме того, мы анализировали, что написано в обновленном Уголовном процессуальном кодексе Украины. Согласно документу, подозреваемых могут задержать на девять суток, обыски могут проходить ночью и без понятых, арестовывать могут без санкции суда, а сами суды могут приостанавливаться из-за мобилизации подозреваемых.

Также мы писали о том, как в Украине начинает "оживать" сфера бьюти-услуг: открываются салоны красоты, парикмахерские, студии эпиляции и массажа, а также маникюрные салоны.

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Подробнее про итоги 73-го дня войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".