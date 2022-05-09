В ночь с 8 на 9 мая американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ 8 мая не проводили подтвержденных атак из Изюма и усилили наземные, воздушные и артиллерийские атаки в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Институт сообщает в Facebook.

По данным Института изучения войны, 8 мая российские войска продолжали вести наступательные действия в районе металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Сообщается, что российские силы, вероятно, сосредотачиваются в Белгороде для развертывания в районе Харькова, чтобы предотвратить выход украинского контрнаступления в этом районе на международную границу.

"Украинское контрнаступление вокруг Харькова отбрасывает российские позиции к северо-востоку от города и, вероятно, продолжит вынуждать россиян укреплять эти позиции", - пишет Институт.

Также сообщается, что российские войска, вероятно, готовятся к возобновлению наступательных операций в направлении Запорожья и Кривого Рога, в ближайшие дни.

Война в Украине продолжается уже 75-й день. "Страна" следит за происходящим 9 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 74-го дня войны. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что украинские войска отошли от Попасной. Кроме того, одной из главных "горячих точек" стал остров Змеиный. Украинские военные, которые остаются на "Азовстали" в Мариуполе, дали пресс-конференцию из подземелий завода. На ней замкомандира полка "Азов" раскритиковал неких политиков (не называя имен), которые советовали "азовцам" заниматься "своим делом".

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 74-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.