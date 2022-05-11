Представители Турции, России, Украины и ООН в ближайшие дни могут провести встречу, посвященную гуманитарным вопросам.

Об этом сообщил турецкий государственный телеканал ТRТ.

Дипломатические источники канала сообщают, что переговорный процесс между Украиной и Россией продолжается, несмотря на боестолкновения и "ухудшение ситуации на местах".

Отметив, что у ООН есть предложение о создании контактной группы по гуманитарным вопросам, источники сообщили, что "переговоры между Турцией, Россией, Украиной и ООН могут продолжиться в этом контексте в ближайшие дни. Между сторонами могут быть проведены технические встречи".

Напомним, турецкий президент Эрдоган заявил, что Турция станет точкой принятия решений относительно востока Украины.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.