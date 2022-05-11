Американская газета The Washington Post открывает бюро в Украине. Новое подразделение, офис которого будет находиться в Киеве, возглавит Изабель Хуршудян.

Об этом сообщает The Washington Post

Главным корреспондентом Украинского бюро стал Макс Берак.

Бывшая корреспондентка Московского бюро Хуршудян производит репортажи в Украине с января, а Макс Берак, бывший глава бюро Найроби, работает в Украине уже два месяца.

Они будут руководить командой, состоящей из украинского репортера Дэвида Штерна и приезжающих на ротации корреспондентов, фотографов и видеожурналистов.

Напомним, 10 мая Пулитцеровская премия присудила специальный приз для украинских журналистов.

Несколько украинских журналистов погибли в ходе войны с Россией. На на прошлой неделе погиб журналист телеканалов "Украина" и "Дом" Александр Махов.

Война в Украине продолжается уже 77-й день. "Страна" следит за происходящим 11 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 76-го дня войны. Основной накал боевых действий продолжался вокруг Северодонецка. ВСУ освободили несколько населенных пунктов на севере Харьковской области. В Беларуси вчера заявили об угрозе от размещения подразделений ВСУ на границе, в Украине снова подняли тему о возможном вступлении Минска в войну. А в разведке США заявили, что Путин готовится к длительному конфликту в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 76-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.