США не имеют намерения ввязываться в боевые действия в Украине и не добиваются их расширения.

С таким заявлением выступила в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Мы очень ясно даем понять России, что это не конфликт между Россией и Соединенными Штатами. Мы не собираемся напрямую ввязываться в эту войну", - сказала сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя ситуацию в Украине.

При этом Донфрид отметила, что Вашингтон сигнализирует Москве об отсутствии у него намерений, представляющих экзистенциальную угрозу для России.

"Президент Байден четко говорил, что мы не посылаем американские войска, чтобы принимать участие в этой войне. Так что я считаю, что мы ясно дали это понять. Наша цель здесь - положить конец войне, а не расширить ее", - заявила дипломат.

Практически одновременно с ней министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что страна не ввязывалась и не будет напрямую ввязываться в конфликт с Россией.

"Наша позиция была абсолютная четкая. Мы не вступали и не будем вступать в прямой конфликт ни с российской армией, ни с государством Россия. Я четко об этом говорил еще в начале этого конфликта, нравится это людям или нет, но Украина не является членом НАТО, и мы не будем направлять туда свои войска", - сказал он.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.