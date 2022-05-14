Колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска с оккупированных территорий более трех дней, пропустили в Запорожье.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в Telegram.

"Огромную колонну автомобилей с мариупольцами (от 500 до 1000 автомобилей), ожидавших пропуска более трех дней, наконец пропустили в Запорожье. Наконец-то ждем наших родных мариупольцев дома", - говорится в сообщении.

Скриншот: Telegram/Андрющенко Time

Напомним, что из Мариуполя выпускают только мирных жителей. Поэтому родные защитников Мариуполя, которые заблокированы на "Азовстали", призвали Китай выступить посредником в их эвакуации.

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