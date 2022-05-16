За сегодняшний день погибли 9 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, 3 человека погибли в Лимане, 2 – в Авдеевке, по 1 – в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Екатериновке.

Еще 6 человек получили ранения.

Ранее мы писали, что российские войска пытаются форсировать Северский Донец и ведут шквальные обстрелы Донецкой области.

Также "Страна" сообщала, что в Донецкой области в ближайшие дни может остановиться газоподача. Жителей региона призвали готовиться.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.