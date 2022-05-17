В Елисейском дворце представили свою версию пресс-релиза о телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским 17 мая.

Релиз опубликован на сайте резиденции президента Франции.

В нем сказано, что Макрон расспросил собеседника о ситуации в Украине, в частности, в Мариуполе, пока продолжается эвакуация военных с завода "Азовсталь", а также о нуждах Киева.

"Он подтвердил свою полную решимость реагировать на все просьбы о поддержке, высказанные Украиной, в частности, в отношении оборонной техники, топлива, гуманитарной помощи, экономической и финансовой поддержки, а также бороться с безнаказанностью. Он подтвердил, что в ближайшие дни и недели поставки оружия Францией продолжатся и их интенсивность возрастет, а также продолжатся поставки гуманитарного оборудования. В минувшие выходные было доставлено 13 дополнительных транспортных средств, в результате чего гуманитарная помощь, поступившая с 24 февраля, превысила 800 тонн", - сказано в релизе.

Президенты обсудили проблему продовольственной безопасности и возможные пути экспорта украинских зерновых, от которых зависит обеспечение питанием большей части мира.

Также обсуждались гарантии безопасности, которые Франция может предоставить Украине в рамках международного соглашения, чтобы обеспечить соблюдение суверенитета и территориальной целостности страны.

Макрон подтвердил, что заявка Украины на членство в Европейском Союзе будет рассмотрена на заседании Европейского Совета в июне на основании мнения, которое Еврокомиссия предоставит ЕС.

"По этому поводу президент вернулся к своему выступлению в Европейском парламенте в Страсбурге 9 мая и своему предложению о "европейском политическом сообществе", которое, в частности, позволило бы поддерживать страны-кандидаты в рамках полезного для всех сотрудничества", - говорится в релизе.

Напомним, Макрон, выступая 9 мая в Страсбурге, сказал, что на вступление Киева в ЕС уйдут годы и, возможно, десятилетия.

На днях Зеленский заявил, что Макрон навязывал ему уступки в пользу России, чтобы помочь коллеге из РФ Владимиру Путину "сохранить лицо".