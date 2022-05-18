Во Львове жители сообщают о звуках взрывов. Это может быть результатом обезвреживания обломков вчерашних ракет.

Официальной информации о природе взрывов пока нет, но несколько часов назад губернатор Максим Козицкий предупреждал, что в Яворовском районе будут обезвреживать обломки вчерашних ракет, и могут быть взрывы.

Ранее стало известно, что в результате удара по Львовской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Три ракеты сбила ПВО.

В Минобороны РФ сообщили, что Львовскую область обстреливали ради уничтожения личного состава и военной помощи.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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