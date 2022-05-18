В Бахмуте из-под завалов разбомбленной многоэтажки спасатели достали тела 35-летней женщины и 2-летнего ребенка.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Таким образом, общее количество погибших в этом здании увеличилось до 5 человек. Спасательные работы еще продолжаются.

Напомним, 17 мая в Бахмуте один из снарядов попал в жилой дом, в результате чего двое мужчин 43 и 44 лет и 75-летняя женщина погибли, еще четыре человека, в том числе трое детей в возрасте 9, 12 и 17 лет, получили ранения.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что помимо атак на Донбассе, войска РФ готовят наступление в Запорожской области.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

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