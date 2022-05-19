Минобороны РФ не считает буквы "Z" и "V" официальными воинскими символами. Там заявили, что они "не несут специальной нагрузки".

Об этом говорится в ответе Минобороны РФ на обращение депутата московской городской Думы Евгения Ступина.

Он спрашивал, что означают знаки "Z" и "V" и зачем их нанесли на военную технику армии РФ.

"Данные знаки не являются официальными воинскими символами и не несут специальной нагрузки. Вместе с тем в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Наталью Поклонскую хотят лишить российских наград за то, что она назвала буквы Z и V символами скорби.

А в Украине буквы Z и V запретят даже в автономерах для электромобилей.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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