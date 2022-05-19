Генсек НАТО заявил о том, что наступление россиян на Донбассе застопорилось, но Москва не отказалась от цели
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что наступление России на Донбассе застопорилось, но это не означает, что Москва отказалась от своих стратегических целей.
Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Копенгагене 19 мая.
"Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ей пришлось покинуть окрестности Киева и Харькова, а наступление на Донбассе застопорилось", - сказал генсек НАТО.
"Но в то же время мы не считаем, что Москва отказалась от своих стратегических целей, поэтому мы должны быть готовы к затяжной войне", - добавил он.
По его словам, союзники НАТО должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного периода.
"Важно не спекулировать слишком по этому вопросу. Войны всегда непредсказуемы, поэтому мы должны быть готовы", - сказал он.
Ранее "Страна" приводила мнение близкого к Пентагону Института изучения войны (ISW), согласно которому Кремль пошел на сделку по мариупольскому заводу "Азовсталь", чтобы отвлечь внимание от разгрома наступления в Белогоровке Луганской области.
Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.
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