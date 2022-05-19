Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что наступление России на Донбассе застопорилось, но это не означает, что Москва отказалась от своих стратегических целей.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Копенгагене 19 мая.

"Россия не смогла достичь своих стратегических целей в Украине. Ей пришлось покинуть окрестности Киева и Харькова, а наступление на Донбассе застопорилось", - сказал генсек НАТО.

"Но в то же время мы не считаем, что Москва отказалась от своих стратегических целей, поэтому мы должны быть готовы к затяжной войне", - добавил он.

По его словам, союзники НАТО должны быть готовы поддерживать Украину в течение длительного периода.

"Важно не спекулировать слишком по этому вопросу. Войны всегда непредсказуемы, поэтому мы должны быть готовы", - сказал он.

Ранее "Страна" приводила мнение близкого к Пентагону Института изучения войны (ISW), согласно которому Кремль пошел на сделку по мариупольскому заводу "Азовсталь", чтобы отвлечь внимание от разгрома наступления в Белогоровке Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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