Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

Об этом заявил в четверг, 19 мая, президент страны Эммануэль Макрон, принимая в Елисейском дворце президента Молдовы Майю Санду.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

Напомним, президент Майя Санду заявила, что Молдове не угрожает втягивание в войну, а вопрос Приднестровья страна намерена решать политическим путем.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский объяснил, почему Киев не ожидает наступления РФ из Приднестровья.

Война в Украине продолжается уже 85-й день. "Страна" следит за происходящим 19 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 84-го дня войны. К северу от Харькова ВСУ освободили Дементиевку. В Луганской области противник продолжал попытки окружить группировку украинских войск. Под Запорожьем враг готовился наступать на Орехов. В Харькове в ночь на среду впервые за неделю был масштабный "прилет" с пожаром. В РФ заявили, что с "Азовстали" вышли 959 украинских военных, в Киеве пока информацию по их числу не подтверждают.

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