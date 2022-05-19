Сайт британского телеканала Sky News опубликовал подробности телефонного разговора председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли с начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым.

"Военные лидеры обсудили несколько проблем, связанных с безопасностью, и договорились держать линии связи открытыми", - заявил представитель Милли.

Он добавил, что в соответствии с прошлой практикой конкретные детали их разговора будут храниться в тайне.

Между тем главнокомандующий сил НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи после телефонного разговора Герасимова с Милли заявил, что в США надеются, что беседа высокопоставленных военных позволит сторонам подойти к дипломатической развязке конфликта в Украине.

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